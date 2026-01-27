Marcello Sacchetta rompe il silenzio sulla crisi con Pauselli

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, Marcello Sacchetta ha deciso di fare chiarezza sulla situazione personale che lo riguarda insieme a Giulia Pauselli. Le voci su una possibile crisi tra i due, entrambi volti molto amati di Amici, avevano iniziato a circolare verso la fine del 2025, alimentate da piccoli segnali sui social e da un’apparente distanza mai spiegata pubblicamente.

Per lungo tempo, né Sacchetta né Pauselli avevano commentato i rumor, lasciando che le supposizioni si affievolissero da sole. L’assenza di smentite o conferme ufficiali aveva fatto pensare a un momento passeggero, anche se alcuni dettagli — come la diminuzione di contenuti condivisi insieme — continuavano a far discutere i fan.

Nelle ultime ore, però, è stato proprio Marcello Sacchetta a rompere il silenzio. Il ballerino e coreografo ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato apertamente della sua vita privata, soffermandosi soprattutto sul rapporto con il figlio Romeo, nato tre anni fa dalla relazione con Giulia Pauselli. “Mi ha cambiato la vita. Sono completamente innamorato di mio figlio, siamo legati da un cordone ombelicale invisibile. Da quando c’è Romeo sono stimolato a fare tante cose pensando a lui”, ha raccontato.

Sacchetta ha poi descritto il suo modo di vivere la paternità, spiegando di voler essere un padre presente e partecipe: “Un papà presente, moderno, che dedica tante attenzioni. Cerco di essere anche un amico. Quando lo porto insieme a me agli eventi Romeo è sempre sulle mie spalle, come quei robot che si incastrano e diventano una cosa sola”.

Inevitabile, infine, il riferimento alla sua situazione sentimentale. Pur senza nominare direttamente Giulia Pauselli, Sacchetta ha lasciato intendere che il rapporto stia attraversando una fase complessa. “Non vorrei esprimermi troppo su questo. È un momento di riflessione, e vorrei mantenerlo”, ha dichiarato, lasciando spazio all’interpretazione. Le sue parole fanno pensare a una crisi o a una pausa, più che a una separazione definitiva.

Nonostante il periodo delicato, il coreografo ha trasmesso un senso di equilibrio personale, sottolineando come le difficoltà facciano parte della vita e vadano affrontate con consapevolezza, perché “le difficoltà, in un modo o nell’altro, si affrontano”.