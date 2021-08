Dieci minuti da sogno per la nostra Italia presente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Marcell Jacobs da leggenda, vince l’oro nei 100 metri con il tempo record di 9.80. Oro anche per Gianmarco Tamberi nel salto in alto a pari merito con Barshim: sono 27 le medaglie azzurre.

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi: oro alle olimpiadi per i due italiani

E’ italiano l’uomo più veloce del mondo. L’oro vinto da Marcell Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9″80 entra nel mito dello sport azzurro: mai nessun italiano in 125 anni di Olimpiadi aveva neppure preso parte alla finale dei 100.

Ecco i primi commenti a caldo dopo la vittoria:

Sapevo che potevo migliorare a livello tecnico perché non avevo fatto una partenza eccellente ieri. Ho chiesto al mio corpo l’ultimo aiuto prima del meritato riposo. Ero concentrato solo su me stesso. Ho guardato gli avversari solo sulla linea del traguardo, avevo la sensazione di essere davanti ma quando ho visto che ero primo ho urlato! Ci metterò una settimana a capire quello che ho fatto! Ho sofferto tanto, ma quest’anno è il mio anno. Stanotte guarderò il soffitto tutta la notte…

Dopo il successo di Jacobs è oro anche per Gianmarco Tamberi. Non era mai successo che un altro nostro atleta centrasse quasi contemporaneamente nella stessa edizione delle Olimpiadi un’impresa altrettanto incredibile come quella di saltare più in alto di tutti.

“Abbiamo vinto le olimpiadi dopo aver passato un infortunio incredibile, dopo infinite difficoltà, ce l’abbiamo fatta. Non ci posso credere, ho sognato questo giorno così tanto tempo”. Sono queste le prime parole emozionate di Gianmarco Tamberi ai microfoni di Rai Sport.

Poi prosegue:

Ho realizzato un sogno che non vedo l’ora di raccontare ai miei figli. Il gesso significa il giorno in cui ho deciso di provarci. Dopo l’infortunio sono rimasto nel letto a piangere, poi mi sono fatto scrivere ‘road to Tokyo 2020’ ed eccomi qui.