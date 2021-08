Marcell Jacobs ha accettato l’invito di Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le stelle ma ad una precisa condizione: non farà mai il concorrente ma andrà ospite come ballerino per una notte.

Marcell Jacobs a Ballando con le stelle solo ad una condizione

“Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte”, ha affermato Marcell Jacobs intervistato su DiPiù.

L’atleta ha posto un preciso veto offrendo al settimanale una risposta decisamente “Meh”:

Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…

Tutta la sua credibilità e ciò che ha fatto di buono alle Olimpiadi verrebbe messo a dura prova per una esibizione a ritmo di danza? Sento che ha preso troppo seriamente questo probabile impegno televisivo.

In più, per quale motivo dovrebbe esserci del materiale per prenderlo in giro? Ballando è un programma che offre la possibilità di mettersi in gioco, tutto qui.

Jacobs nonostante sia uno sportivo e ami la competizione ha evidentemente “paura” di confrontarsi con un pubblico differente dal suo.

Niente Marcell in pista come concorrente ma… ce ne faremo tutti una ragione!