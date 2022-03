Mara Venier non “perdona” Pierpaolo Pretelli e lancia una frecciatina un po’ too much – VIDEO

Mara Venier “perdona” ma non dimentica. Per questo motivo, in apertura della sua intervistata a Stefano De Martino nel corso di Domenica In, ha lanciato una frecciatina a Pierpaolo Pretelli che aveva ironizzato sul suo approdo in Rai introducendo una ventata di aria fresca.

Mara Venier non “perdona” Pierpaolo Pretelli

“Abbiamo tolto le poltrone e messo gli sgabelli perché Qualcuno ha detto bisogna svecchiare…” ha affermato Mara tirando in ballo l’equivoco che ha provocato grande dispiacere a Pierpaolo Pretelli.

L’ex volto Rai, ospite di Verissimo aveva affermato:

È un piacere essere qua. Devo dire che ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca perché lì ho fatto un’azione da botulino, e trovare qui un po’ d’aria fresca è piacevole.

Mara si era subito infastidita pubblicamente: “Porello”, aveva scritto sui social.

Pierpaolo Pretelli si era scusato immediatamente con Mara Venier e il suo staff, usando i suoi social:

Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Sarò sempre grato a Carlo (Conti, per la partecipazione a Tale e Quale show, ndr) e a Mara.

La Venier, dopo aver tranquillizzato Pretelli (“Tranquillo ci vediamo presto”), con la battuta di oggi ha evidenziato di non aver ancora digerito le parole del fidanzato di Giulia Salemi.

