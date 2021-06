Brutta disavventura per Mara Venier che da oltre una settimana combatte contro un problema ai denti non indifferente. Oggi la conduttrice e signora della domenica televisiva ha voluto postare un lungo sfogo sui social mostrandosi in uno scatto da un letto d’ospedale ed ha reso noto il calvario che sta vivendo dopo essersi recata da un dentista a Roma per un impianto programmato da tempo.

Mara Venier e l’incubo dopo visita ai denti

Mara Venier, già sottoposta ad un intervento chirurgico ai denti, spera di evitarne un altro ed intanto ha deciso di condividere su Instagram la sua disavventura. Dalle sue parole si comprende tutta l’amarezza per ciò che sta passando:

Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo …lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi… sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!! Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata…sala operatoria, anestesia totale, un incubo …!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Già la scorsa domenica Mara era riuscita seppur con difficoltà a portare a termine la puntata di Domenica In da lei condotta ma in quella circostanza, in apertura di trasmissione, aveva spiegato ciò che stava vivendo: