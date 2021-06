Mara Venier provata a Domenica In: lungo intervento ai denti, come sta e cosa è successo dopo il ricovero

Mara Venier ha aperto Domenica In svelando di non essere in perfetta forma. Ed infatti, nella settimana appena passata, la conduttrice ha dovuto fare i conti con ben due operazioni.

Io ho un rapporto con voi pubblico e non riesco a nascondere nulla, ho qualche difficoltà a parlare ma sono qua. Ho avuto una settimana difficile, ho avuto un lungo intervento ai denti, nei giorni successivi qualcosa non è andato bene e sono dovuta andare all’Umberto I dove sono stata operata venerdì. Era importante oggi essere qua e cercare di superare un piccolo trauma psicologico che ho subito. Oggi sono qua e sono sicura che ce la farò. Ringrazio tutta la mia squadra e il direttore. Giugno non mi porta bene, lo scorso anno avevo il piede rotto. Cerco di prendere tempo per carburare, non so se avete capito… oggi devo carburare.

Proprio Mara, aveva già rassicurare gli estimatori nella giornata di ieri:

Allora ragazzi, sono di nuovo a casa, è stata una settimana pensate, lunedì ho avuto un intervento ai denti molto lungo, purtroppo qualcosa non è andato bene e ieri sono stata ricoverata in clinica qui a Roma, operata dal professor Valentino Valentini, sto meglio e domani sarò a Domenica In.