Mara Venier torna a Domenica In e piange in diretta: “Questi giorni non sono stati facili per me…” – VIDEO

Mara Venier ha aperto Domenica In particolarmente commossa dopo il brutto momento passato per via di una drammatica operazione ai denti che ha avuto su di lei delle brutte conseguenze.

Mara Venier piange a Domenica In: “Felice di riprendere il mio posto”

Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa e la prossima domenica. Voglio cominciare ringraziando tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati facili per me. Grazie di cuore ai tanti messaggi che mi sono arrivati da persone comuni, amici, colleghi…

Mara Venier non è riuscita a terminare la frase scoppiando in lacrime:

Scusatemi, è che l’emozione per me è veramente tanta, però grazie di cuore a tutti quanti.

In collegamento anche il sostegno di Maurizio Costanzo:

Ciao Mara, devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che io sono qui…

La padrona di casa di Domenica In nei giorni scorsi in una intervista al Corriere della Sera aveva raccontato la sua terribile disavventura per via di alcune complicazioni post operatorie che le hanno provocato una paresi facciale.

E anche oggi Mara Venier si classifica una delle conduttrici italiane più brave e più sensibili della tv..pic.twitter.com/FDKqgKhUW9 — (@Stelleecomete) June 20, 2021