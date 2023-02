Sapevate che Mara Sattei ha partecipato ad Amici 13? Attualmente la cantante è una dei volti più amati dal pubblico giovane alla conquista di Sanremo 2023. Tuttavia, nel suo passato c’è stato anche il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Mara Sattei ha partecipato ad Amici di Maria

Mara Sattei ha partecipato ad Amici 13 con il suo vero nome: Sara Mattei. Dopo alcuni anni è diventata famosa invertendo semplicemente la S e la M del nome e cognome. Nel corso della sua esperienza con il talent di Maria De Filippi aveva avuto pure una particolare simpatia per il rapper Denny LaHome.

Ve la ricordate ad Amici?

Chi è la sorella di tha Supreme

Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei, è una cantante romana classe 1995. Apprezzatissima nel panorama musicale italiano per via della scrittura intima e diretta che accompagna ad una voce elegante e intensa, ma comunque leggera.

Abile nel passare tra più generi, spazia senza paura dal rap, al pop fino alla musica d’autore.

Prima del curioso nome d’arte, composto invertendo le iniziali di nome e cognome, Mara Sattei è stata volto noto della tredicesima edizione del talent show Amici di Maria de Filippi.

Esperienza che è stata per lei un importante trampolino di lancio, capace di appassionarla anche al mondo della produzione di basi musicali, dove tuttora collabora direttamente con il fratello tha Supreme (ora conosciuto solo come thasup) e altri volti famosi della scena rap e trap italiana.

Dopo numerosi singoli con migliaia di stream, come “M12lano” (con tha Supreme), “Nuova Registrazione 326”, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527”, finalmente nel 2020 arriva il grande successo nazionale con il brano “Altalene” che, in duetto con Coez, tocca in pochi giorni la cima delle maggiori classifiche musicali e ci rimane per diverso tempo.

Tuttavia, il brano che la rende protagonista assoluta del panorama musicale italiano è “La dolce vita” insieme a Fedez e Tananai.

“Duemilaminuti” è la canzone di Sanremo 2023: significato

Mara Sattei esordisce è in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Duemilaminuti’, scritto per lei da Damiano David dei Maneskin. “Mi ha presentato questa canzone e c’è stata subito affinità artistica, abbiamo iniziato a lavorare in studio, e c’è stato un grande lavoro di squadra. È un brano che parla di un amore complesso, visto dal punto di vista femminile, è una presa di coscienza importante da parte di una donna che al termine di una relazione sbagliata decide di ricominciare a vivere e di riprendere in mano tutta la sua vita” ha spiegato ad askanews.