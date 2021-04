Manuela Ferrera sembra aver trovato il suo punto di forza nei suoi glutei. Da giorni, ormai, non si parla d’altro soprattutto dopo il bagno ricompensa che l’ha vista protagonista di un sexy lavaggio in coppia con Awed. L’occhio però, sarebbe ricaduto proprio sul suo lato B e sulle anomale protuberanze prontamente notate dai telespettatori.

L’argomento è stato trattato anche ieri nel corso della puntata di Pomeriggio 5 che ha visto ospite Biagio D’Anelli, ex fidanzato di Manuela Ferrera.

Il giovane opinionista avrebbe in qualche modo confermato l’operazione chirurgica della naufraga ma ha anche precisato che durante la loro relazione non aveva ancora messo le presunte protesi ai glutei.

Ecco cosa ha detto, incalzato anche dalla padrona di casa Barbara d’Urso a proposito della sua ex fidanzata:

Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non c’era devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia tanto e dimagrendo in questi giorni, si vede, lo hanno visto tutti quando ha fatto la prova…