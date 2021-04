Manuela Ferrera, nuova naufraga dell’Isola dei Famosi, ha già fatto parlare di sé per via di un particolare relativo al suo lato B ma a quanto pare presto potrebbe rendere finalmente interessante l’edizione in corso del reality anche per un altro motivo che avrebbe a che fare con Ignazio Moser.

Manuela Ferrera provoca Ignazio Moser?

Il modello ed ex gieffino, fidanzato di Cecilia Rodriguez, presto sbarcherà ufficialmente all’Isola dei Famosi. Proprio nelle passate ore è stata resa nota la data ufficiale in cui vedremo Ignazio Moser unirsi al gruppo di attuali naufraghi.

Il giovane si unirà proprio al gruppo degli Arrivisti di cui fanno già parte i neo arrivati Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Ed ecco che si torna a parlare della Ferrera.

Proprio Manuela, tra le pagine del settimanale Nuovo Tv si è detta più che mai sicura di poter creare interesse nell’ex gieffino, tanto da commentare:

Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale.

L’ex Meteorina però dovrà fare i conti con la gelosia estrema di Cecilia Rodriguez. Secondo le indiscrezioni la sorella di Belen si sarebbe opposta alla partecipazione di Ignazio al reality condotto da Ilary Blasi proprio a causa della sua gelosia.

E sempre tra le pagine del medesimo settimanale avrebbe messo in guardia il fidanzato:

Non guardare le altre donne, altrimenti…