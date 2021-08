Manuela Carriero e Luciano Punzo hanno litigato e postato (o quasi) la discussione sui social. “Scusate l’assenza, ma anche noi litighiamo”, ha scritto il modello campano condividendo il video che lo ritrae con la sua compagna.

Successivamente gli ex protagonisti di Temptation Island hanno postato la loro riappacificazione condividendo pure un appassionato bacio che ha fatto rumoreggiare non poco il popolo della rete.

Ed infatti la coppia è stata accusata di calcare troppo la mano spingendo l’acceleratore al massimo nei confronti del gossip.

Litigare è lecito e normalissimo ma postare la discussione sui social, sinceramente, lo è un po’ meno.

Stesso identico discorso per il momento della pace.

Romantici, passionali e molto carini ma, in sintesi, a noi cosa dovrebbe interessare di guardare due che pomiciano?

Io, personalmente, mi sono imbarazzata per loro.

Luciano e Manuela di Temptation Island sono la cosa più cringe e fake che abbia mai visto. Non so neanche da dove partire. La finta lite con Paparazzi in sottofondo e la scritta “scusate l’assenza ma anche noi litighiamo”, i tag o il limone con la canzone Baciami. MA CHE ROBA È pic.twitter.com/SC3FSJiadU

— Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) August 16, 2021