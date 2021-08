Manuela Carriero e Luciano Punzo vanno ufficialmente a convivere: ecco dove, l’annuncio

Novità in arrivo importantissime per Manuela Carriero e Luciano Punzo, rispettivamente protagonista di Temptation Island e suo tentatore, i quali una volta finito il programma sono diventati ufficialmente una coppia. A dispetto di chi proprio non credeva alla loro relazione, pare invece che i due ragazzi abbiano deciso di fare le cose seriamente al punto da andare a convivere.

Manuela Carriero e Luciano Punzo: la convivenza al via

Ad annunciare l’inizio ufficiale della loro convivenza è stato proprio Luciano Punzo che attraverso le sue Instagram Stories nelle ultime ore ha rivelato:

Allora, ragazzi, volete sapere dove siamo diretti? Avete rotto le scatole tutti quanti: ‘Dove andate, dove andate dove andate?’… Io e la Manu andiamo a Napoli. Inizia la convivenza!

Il ragazzo poco prima aveva fatto vedere una valigia ed aveva fatto intendere di essere in partenza. Poi la rivelazione inaspettata mentre erano entrambi in auto in direzione Napoli. Sempre attraverso le sue Stories poi, Punzo ha anche ricordato una frase che era solito dire durante la loro esperienza a Temptation Island, rivolgendosi alla sua Manuela:

Napoli è bella, ma con te lo è ancora di più!

A questo punto, dunque, la convivenza può avere ufficialmente inizio (in apertura il video con le loro parole).