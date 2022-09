Manuel Vallicella si è suicidato. L’amico Enrico Ciriaci, ha rilasciato una intervista a FanPage.it spiegando che l’ex tronista di Uomini e Donne non si sarebbe mai ripreso dalla morte della mamma, scomparsa per colpa di un tumore nel 2019.

Manuel Vallicella si è suicidato, parla l’amico: “Soffriva di depressione”

Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro. Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social.

Ciriaci ha scoperto della morte di Manuel per via dei soccorsi arrivati nel suo studio di tatuaggi:

Me lo hanno detto i nostri amici, avevano visto i soccorsi fuori dal suo negozio. Ci eravamo sentiti 4 giorni fa. Lo avevo chiamato per invitarlo a giocare a calcetto ma aveva rifiutato l’invito. Diceva che a 35 anni non era più in grado di giocare a calcio. Come mi era sembrato durante la telefonata? Normale, niente di diverso rispetto alle volte precedenti. Era bravo a mascherare le emozioni. Sì, lo vedevi che era sempre sulle sue, che c’era qualcosa che non andava. Però conoscevamo i motivi del suo silenzio e non abbiamo dato peso alla situazione, lo associavamo alla depressione legata alla scomparsa della madre. Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto. Anche perché Manuel è sempre stato un ragazzo pieno di vita. Siamo rimasti tutti sconvolti, non ce lo saremmo mai aspettato. Uno come lui che aveva fatto un programma televisivo, che era un po’ conosciuto e aveva ormai la sua fama, non pensavamo sarebbe arrivato a togliersi la vita per questa cosa.

E sulla morte della madre ha aggiunto: