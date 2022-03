Manuel urla fuori dalla Casa del GF Vip: ecco la reazione di Lulù – VIDEO

Manuel Bortuzzo si è recato fuori dalle mura del Grande Fratello Vip per urlare tutto il suo amore a Lulù Selassiè. Purtroppo la princess non era presente ma gli altri vipponi le hanno raccontato tutto.

Manuel urla fuori dalla Casa del GF Vip: ecco la reazione di Lulù

Barù e Davide si stavano allenando in giardino quando hanno sentito una voce provenire dal megafono: “Lulù ti amo, Jessy sono Manu”. Anche Sophie e Jessica hanno raggiunto i due coinquilini cercando di comprendere le frasi urlate dal Bortuzzo.

“Si è Manu, si ok è lui”, ha affermato Davide e Barù ha chiesto al GF di non mettere la musica (ma purtroppo non è stato ascoltato): “Dai è Manu fatelo sentire”.

“Probabilmente ci vedeva ed ha visto che io e Jessica eravamo fuori ed ha detto ‘Jessy sono Manu… Lulù ti amo!’”, ha spiegato Sophie confrontandosi con Soleil curiosa per l’accaduto.

Lulù purtroppo era in bagno e il GF ha immediatamente messo la musica alta per non farle sentire nulla: “Mi fate tremare, mamma mia…”, ha esclamato la princess felice per il gesto del suo fidanzato.

A me Manuel che urla “ti amo” mi fa sempre effetto.. Lui che faceva fatica ad esprimere i suoi sentimenti e ora urla “ti amo” appena può #fairylu #luluemanuel — ❤️ (@nevergiveup229) March 6, 2022