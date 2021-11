Momenti di confronto per Manuel Bortuzzo al GF Vip. Dopo aver rotto con Lulù, il nuotatore continua a stare male a prescindere dal suo allontanamento dalla princess (nonostante durante la diretta si sia quasi sostenuto che la colpa del suo malessere fosse interamente responsabilità della Selassiè).

Manuel Bortuzzo piange al GF Vip: ecco per quale motivo

Nel corso della serata il Grande Fratello Vip ha mandato “I migliori anni della nostra vita”, brano di Renato Zero molto significativo per Manuel. Ed infatti, proprio il nuotatore stava ballando quella canzone con la sua ex fidanzata poco prima del drammatico incidente.

Manila Nazzaro si è immediatamente accorta del malessere di Manuel e le è stata accanto mentre il ragazzo commosso, cercava di non farsi travolgere dai ricordi negativi.

E’ stato proprio Manuel a parlare della canzone di Renato Zero intervistato sul sito di Starbene:

Cosa ricordo di quella sera? A parte il momento del colpo, ricordo il mio ultimo ballo. Suonavano I migliori anni della nostra vita, una canzone che sembra un messaggio del destino. E poi la mente si è riaccesa in ospedale: il primo viso che ho visto è stato quello di mia madre. Mi ha dato tanta sicurezza e mi sono detto: “è tutto finito”.

Prima che la gente inizia a dire che lo voglio proteggere come un cucciolo di panda, non sto dicendo che il #gfvip non doveva mettere quella canzone dico solo che in questo momento mi dispiace per Manuel perché anche piccole cose possono risvegliare un trauma. https://t.co/y29VVQ00xu — fiori malsani (@tarhulakk) November 15, 2021