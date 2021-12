Manuel piange per Aldo: “In confessionale mi hanno chiesto di te…”

L’amicizia tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano è una delle cose belle di questo Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha deciso di restare oltre il 13 dicembre e sta cercando di convincere il campione olimpico a rimanere almeno per le feste natalizie.

Manuel piange per Aldo: “In confessionale mi hanno chiesto di te…”

Manuel si è messo a piangere pensando alla possibilità di vedere Aldo andare via. Durante il suo percorso all’interno della Casa del GF Vip, Montano è stato una preziosa spalla per Bortuzzo e non l’ha mai lasciato da solo.

E così, parlando con Aldone Nazionale, il nuotatore ha svelato di avere ricevuto una “dritta” direttamente dal Confessionale:

In confessionale mi hanno chiesto di te… devi rimanere! O meglio, dovresti rimanere.

Aldo è intenzionato ad uscire per raggiungere la sua famiglia prima di Natale e difficilmente cambierà idea.

Per fortuna accanto a Manuel c’è Lulù con la quale ha ritrovato un rapporto d’intesa forte e coinvolgente.