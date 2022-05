Manuel non vuole parlare di Lulù: la reazione (tragicomica) di Franco Bortuzzo – VIDEO

Franco Bortuzzo oltre a farsi ricrescere la fluente chioma bionda, ha reagito all’ultima dichiarazione di Manuel in merito al suo rapporto con Lulù Selassiè nel corso della conferenza stampa per la presentazione di “Rinascere”.

Manuel si rifiuta di parla di Lulù: la reazione di Franco Bortuzzo

Cosa è “Rinascere”? Ma naturalmente stiamo parlando del film TV che racconta la storia del drammatico incidente di Manuel (dopo la precedente pubblicazione del libro).

Oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione, una giornalista ha chiesto di Lulù Selassiè. Bortuzzo, dapprima imbarazzato, ha svelato di non volerne parlare perché si trovava lì per altri motivi (pubblicizzare il film TV).

E, in tutto questo, The blond man come avrà accolto le parole del figlio? Facendosi una bella risata mentre ispezionava mondi a noi – ancora – sconosciuti.

Gli amici di Twitter hanno immortalato il momento e chi siamo noi per condividerlo con tutti i nostri assidui lettori?

ma lo scaccolamento in diretta è pazzesco. 😂 — Elisa 🦝 (@meandmysuperego) May 3, 2022

Franco commenta la rottura