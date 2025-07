Manuel Maura e Franesca Sorrentino di nuovo insieme? Lui la sbugiarda e svela tutta la verità

Ritorno di fiamma tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino? Ecco la verità.

Nei giorni scorsi una foto ha scatenato e accese l’ennesimo gossip: Francesca Sorrentino e Manuel Maura di nuovo insieme, dopo il matrimonio di Gabriela e Giuseppe, ex protagonisti di Temptation Island. In molti hanno subito pensato a un ritorno di fiamma tra i due, ma a fare chiarezza è stato proprio Manuel, contattato da Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato tutto nelle sue Instagram Stories.

Manuel rompe il silenzio: “Sì, ero io. Ma stavamo discutendo, non baciandoci”

Manuel ha confermato che nella foto era effettivamente lui accanto a Francesca, ma ha subito precisato il contesto:

“Sì, ero io. Ma non ci stavamo baciando, come si è detto in giro. Stavamo quasi discutendo, era un momento teso. Eravamo al matrimonio di Gabriela e Giuseppe e lì ci siamo incontrati.”

Ha poi aggiunto che tra lui e Francesca c’è stato un chiarimento:

“Ci siamo riappacificati, ma non siamo tornati insieme. Siamo due ex che sono rimasti in buoni rapporti. Abbiamo amici in comune, quindi può capitare di vederci e stare nello stesso gruppo. La discussione, come si vede nella foto, è nata ripensando a certe cose del passato. Ma davvero, non stiamo insieme, nonostante in tanti ci vorrebbero di nuovo una coppia.”

Manuel: “Seguo un percorso con uno psicoterapeuta, non sono pronto a una nuova relazione”

Con molta sincerità, Manuel ha parlato anche del suo percorso personale e della volontà di non fare gli stessi errori del passato:

“Da mesi sono in cura da uno psicoterapeuta. In passato ho sbagliato, e non voglio più ripetere certi errori, anche con eventuali nuove relazioni. In questo momento non mi sento pronto per avere una nuova storia.”

Una presa di posizione chiara, che smentisce i gossip su una possibile riconciliazione con Francesca.

La frecciatina di Pugnaloni: “Francesca mi dice che sparo cazzate, ma poi…”

Dopo la pubblicazione dello scoop, Lorenzo Pugnaloni ha aggiunto un retroscena personale:

“Francesca la scorsa settimana mi ha scritto dicendo che dico solo cazzate e che dovrei curarmi la cattiveria. Manuel, invece, ha semplicemente risposto con educazione alle mie domande.”

Un commento che lascia intendere un certo nervosismo da parte di Francesca nei confronti delle indiscrezioni circolate. “Alla fine, tanto veniva a smentirmi… ed eccoci qua,” ha concluso ironicamente Pugnaloni.