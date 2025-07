Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono tornati insieme? Lui svela cos’è successo al matrimonio

Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono tornati insieme? Lui svela cos’è successo al matrimonio e racconta un retroscena.

Nei giorni scorsi sono spuntati loro due al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex protagonisti e coppia del reality Temptation Island: Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Una semplice presenza insieme? Non proprio.

Secondo quanto riportato sul blog Dariatvgossip, circolerebbe un retroscena che va ben oltre la normale complicità:

“Questa sua amica si è vista con lui a Milano, sono stati insieme tre giorni… Durante quei giorni, mentre stavano insieme, Manuel le diceva che aveva in testa solo Francesca, che voleva sposarla e che non aveva mai smesso di amarla. Peccato che, mentre diceva tutto questo, stava con un’altra.”

Un’accusa che, se vera, trasformerebbe un ritorno di fiamma in un comportamento poco trasparente, soprattutto se consumato mentre Francesca era tronista. Francesca, nel leggere da amici quel racconto, avrebbe risposto di sentirsi “sollevata”, perché finalmente avrebbe avuto la conferma di non essersi lasciata in modo sereno, complice anche la pressione del suo piccolo paese. Tuttavia, ammette che “nella sua testa c’è sempre e solo Manuel” e che, pur seduta accanto a lui al matrimonio, non era chiaro se stessero davvero insieme.

La replica di Manuel Maura

A mettere chiarezza è intervenuto Manuel Maura, in un’intervista a Fanpage: il ragazzo si definisce single, precisa di essere impegnato in un percorso personale e categorico:

“Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è. … se fossimo stati fidanzati non credo sarebbe andata così. Francesca ha avuto un problema con il vestito… mi sono offerto di aiutarla… le sono stato vicino per uscire dalla chiesa. Non è una cosa che escludo a priori. Ma al momento… non stiamo insieme.”

In merito ai sospetti su una relazione parallela, l’ex gieffino ha smentito: “sono tutte bugie” e respinge le insinuazioni secondo cui, mentre pensava a Francesca, stesse con qualcun’altra.