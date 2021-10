Il “piatto ricco” di Manuel: riapre a Lulù, punta Soleil e ripensa alla ex fidanzata – VIDEO

Manuel Bortuzzo dopo l’arrivo del drone nella Casa del Grande Fratello Vip, ha incominciato a pensare a Martina, la sua ex fidanzata che era al suo fianco proprio durante il terribile incidente.

Manuel è interessato a Lulù e Soleil ma ripensa all’ex fidanzata

Ieri pomeriggio Manuel si è confidato con Lulù ed hanno parlato dell’ultimo bacio che si sono dati alcuni giorni addietro, riaprendo la questione sulla possibilità di poter vivere il loro rapporto anche fuori dalla Casa del GF Vip.

Nel frattempo l’ex fidanzata si è palesata nei suoi pensieri così come una “dichiarazione” particolare a Soleil Sorge.

“Se ci siamo lasciati bene? Ma ci siamo lasciati?”, ha svelato Manuel parlando della sua ex fidanzata Martina con Alex Belli evidenziando – quindi – nuovi risvolti.

Tra un pensiero e l’altro spunta fuori pure Soleil Sorge che si è confidata con Alex Belli:

Eravamo insieme e lui mi ha detto che nella social gli hanno chiesto una roba su di me. Io ero incuriosita e in quel momento è arrivata Lù. Così mi sono bloccata, mi dispiaceva per lei. Mi sono detta che sarebbe stato meglio evitare. Perché Manu mi aveva già fatto capire la domanda e la sua risposta.

Manuel mostra interesse per Lulù e Soleil ma pensa alla sua ex fidanzata… ok!