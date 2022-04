Anche Manila Nazzaro ha parlato della rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Dopo le parole di Gianmaria Antinolfi e l’attacco gratuito di Maria Monsè, anche l’ex collega del Grande Fratello Vip ha espresso il suo parere.

Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la casa, ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie. Ho capito sulla mia pelle che le tragedie, i dolori e le malattie o ti rendono migliore o peggiore.

L’ex concorrente del GF Vip ha concluso:

Magari questa roba farà dei giri immensi e poi ritorneranno, non lo so. Vorrei solo che rimangano delle persone belle come quelle che ho conosciuto e che si vogliano bene, ma penso non ci siano dubbi da questo punto di vista. Manuel è una persona rispettosa, buona, saggia, purtroppo la vita l’ha fatto diventare saggio.