La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembrava un capitolo chiuso definitivamente ma i due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno pensato bene di stupirci, specie il nuotatore che presto uscirà dalla Casa per promuovere il suo film.

Tra un massaggio al lato B e una piastra per capelli, Manuel e Lulù si sono riavvicinati negli ultimi giorni facendo sognare il pubblico ma anche facendo insospettire i più maliziosi che pensano che Bortuzzo stia cercando di ripulirsi l’immagine in vista dell’imminente uscita.

Il nuotatore, infatti, si è lasciato andare quasi ad una dichiarazione d’amore:

Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda. Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti. Non ho messo in luce tante cose belle che ci sono. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua.