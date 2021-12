Durante la diretta del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime. L’ex Miss Italia ha visto un post di Clarissa Selassiè che la accusava di falsità. Dopo la puntata è arrivato pure il sostegno di Katia Ricciarelli che ha chiamato “carogna” Lulù (perché lo scontro ha avuto inizio per via delle pulizie “mancate”) e menzionato anche Manuel Bortuzzo.

“Come fa Manuel a stare con Lulù?”, il commento infantile di Katia Ricciarelli

Voglio vedere quando sono nominabili. E’ una carogna (Lulù) non so Manuel come fa a stare con lei… tre carognette sono!

Queste le parole di Katia contro le sorelle Selassiè. “Io non ho mai parlato male di nessuno. – ha aggiunto Manila – La più buona è Sophie”, ha concluso.

“Vuoi mettere Sophie con quelle tre cose lì?”, ha concluso Katia Ricciarelli.

Io non capisco come possa una donna di oltre 70 anni utilizzare parole di questo tipo nei confronti di tre giovani e “passarla sempre liscia”. Lei pretende rispetto e dovrebbe imparare a donarlo agli altri indistintamente a prescindere dalla loro età.

A questo punto, dopo Capodanno, consiglierei all’ex moglie di Pippo Baudo di ritirarsi serenamente nelle sue stanze insieme a Ciuffi, grazie.

Ecco il VIDEO.