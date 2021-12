Tempo di nuovi approcci nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il massaggio bollente sul lato B, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono abbracciati di notte, condividendo lo stesso letto per un po’ di tempo.

Manuel e Lulù, l’abbraccio che sancisce la pace

Nonostante il gesto del nuotatore stia già facendo discutere fuori dalle mura della Casa, c’è da dire che Manuel Bortuzzo, insieme ad altri tre concorrenti, lascerà il reality proprio questo lunedì sera.

Anche per questo motivo, l’abbraccio con Lulù Selassiè assume sicuramente un altro tipo di valore e significato, segnando un arrivederci fuori per spazzare via tutte le polemiche.

Una volta fuori dalla Casa del GF Vip, Manuel e Lulù – se vorranno – avranno seriamente l’occasione per poterci riprovare (oppure no) senza le telecamere e la presenza di numerose persone al loro fianco.

Questa a differenza di altre storie in quella casa questa nn è una soapopera questa non è finzione. È vita vera. E anche se nn c è il bacio guardateli e prendetevi in faccia lo schiaffo che arriva. A mano piena 😭❤❤❤un pugno allo stomaco siete . 🤧❤ #Manuel #lulu #gfvip pic.twitter.com/9AvX8vsKW3 — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) December 9, 2021

Manuel e Lulù♥️

Ci hanno dato tante emozioni,positive e negative.E pensare che questi saranno gli ultimi momenti,mancheranno loro e il non capirci un tubo costantemente.

Ad oggi per me sono due ragazzi che provano dei sentimenti,spero possano avere fuori la loro occasione.#gfvip pic.twitter.com/TzSKbtHAVp — ⭐Sheila⭐ (@sheilalafranca) December 9, 2021