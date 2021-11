Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, dopo alcuni giorni sereni, si sono nuovamente confrontati per chiarire come stanno le cose tra di loro dopo un profondo avvicinamento nelle prime settimane di presenza al Grande Fratello Vip.

Lulù in queste ore, notando il fastidio di Manuel, ha chiesto di potergli parlare ma il nuotatore le ha risposto male: “Vieni qua, mi dici che mi devi dire una cosa… Dilla e basta!”. “Ti ho dato un bacio sul collo, non pensavo fosse un problema”, ha spiegato la Selassié.

Manuel, vedendola in difficoltà, ha nuovamente precisato:

Non vorrei che tu fraintendessi alcuni comportamenti, che io faccio solo per il bene nostro. Qui dentro non voglio darti attenzioni, perché ho chiaro quello che voglio io. Per rispetto di quello che vuoi tu, anche un abbraccio penso che possa essere frainteso per qualcosa di più.

Ci tenevo a dirti che deve essere tutto chiaro, non fraintendiamolo con cose che non esistono. Il bacetto della buonanotte ci sta, poi però mi preoccupo che fraintendi cose completamente diverse.