Momento di crisi per Manuel Bortuzzo dopo la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Il nuotatore ha ricevuto la sorpresa di papà Franco (che ha evitato in ogni modo di nominare Lulù Selassiè) svelando di sentirsi fuori luogo.

Manuel in crisi al GF Vip: Lulù consola il fidanzato

Dopo la diretta Manuel si è sfogato con Lulù, confidando di non sentirsi a suo agio al GF Vip: “Se sono qui è per una cosa che mi è successa, non ero destinato a questo. So che posso dare tanto, ma fino a un certo punto. La mia vita è un’altra. Menomale che ci sei tu”.

Lulù ha cercando di consolarlo cercando di comprendere il motivo del suo malessere:

Non devi piangere amore. Ma perché ti senti fuori luogo, per il luogo o per le persone?

Pronta la risposta di Bortuzzo:

Mi ci sono sentito fin da subito. Se sono qui è per una cosa che mi è successa, non ero destinato a questo. È normale che ogni tanto mi sento un po ‘ fuori da queste cose. Se voglio andare via e continuare il mio percorso di allenamento? No, questa è un’esperienza che deve essere vissuta in tutti i suoi lati. Non me ne vado, tranquilla.

Lulù, a tal proposito, si è mostrata molto comprensiva:

È ovvio che se tu dovessi andare via io sarei triste, ma voglio che tu sei felice e riprendi tutto quello che fa parte della tua vita e che vuoi portare a termine.