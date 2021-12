Manuel Bortuzzo continua a dare delle brutte risposte a Lulù Selassiè e nessuno dice mai nulla. La princess ha un carattere molto particolare, ovvio, ma il nuotatore nei suoi confronti non ha la minima gentilezza, questo è fin troppo evidente.

Lulù ci è rimasta male perché Manuel ha dato il bacio del buongiorno a Sophie ignorandola del tutto. Dopo averlo fatto presente, Bortuzzo è esploso contro di lei:

Tu ti fai i cazz* tuoi ed io mi faccio i cazz* miei. Basta… Non mi rompere il cazz* con il bacio a Sophie ed a te no ma che vuoi? Sono quelle battute pesanti del cazz* che a me fanno schifo quindi evita con me, evita…