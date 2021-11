Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip direttamente a dicembre, parola di Franco. Il padre del nuotatore, intervistato dal Corriere del Veneto, ha parlato dei prossimi impegni.

Progetti per il futuro? Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare.

Papà Franco, sulla pellicola che ci racconterà della vita di Manuel Bortuzzo, non può raccontare molto:

Non posso rivelare molto. La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel “Rinascere”. Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel.

Posso solo dire che mio figlio Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei figli.