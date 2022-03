Manuel Bortuzzo “stravolge” la sua vita per Lulù: “Non abbiamo paura”

Manuel Bortuzzo intervistato tra le pagine di Nuovo TV, ha svelato quanto la sua vita sia stata “stravolta” (positivamente) dalla presenza di Lulù Selassiè, la sua fidanzata conosciuta dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Ho rivoluzionato il mio appartamento e l’ho fatto per noi. Non ci siamo più staccati. Non abbiamo paura e non ci diamo modo di essere gelosi. Con lei non ci si annoia mai.