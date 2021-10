Dopo la rottura con Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo si è confidato con gli altri coinquilini della sua stanza, chiarendo ancora le cose. E se Manila Nazzaro ha perfettamente capito il suo punto di vista, Ainett ha cercato anche di comprendere anche le ragione della giovane principessa.

Manuel Bortuzzo parla della rottura ma Lulù riferisce un’altra versione

La cosa tra me e Lulù era solo un semplice bisogno di affetto ma è stata vista come una cosa che non è ed io mi sono tirato indietro. Da parte sua vedevo gli atteggiamenti forzati e non voglio baciarla e toccarla. Adesso lei è venuta qua e l’ho spostata perché non voglio abbracciarla e baciarla perché non mi viene naturale.

Queste le parole di Manuel Bortuzzo rimarcando la rottura.

Peccato che Lulù Selassiè non abbia capito (o faccia finta di non capire). Ed infatti, confidandosi con Soleil Sorge, ha riportato decisamente un’altra versione dei fatti:

Cosa mi ha detto? Alla fine ci siamo abbracciati sul letto. Che tipo di discorso mi ha fatto? Che alcuni comportamenti gli hanno dato da pensare… mi ha detto di lasciare perdere qui per pensare a fuori perché lui preferisce fuori. Io gli ho detto di pensare al momento e di goderci questa cosa perché fuori questi comportamenti non ci saranno. Lui mi ha detto di volermi vivere fuori.

A me dispiace moltissimo per Lulù ma questa volta Manuel è stato molto chiaro e non saprei cosa potrebbe dirle per rendere meglio l’idea.

Manuel parla di Lulù con la stanza blu.

