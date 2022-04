Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Selassiè: quel gesto social per la ex fidanzata Federica Pizzi

Gesto social particolarmente indicativo quello di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore che ha lasciato Lulù Selassiè con un freddo e distaccato comunicato stampa, ha ricominciato a seguire la sua ex fidanzata Federica Pizzi su Instagram.

Proprio a poche ore di distanza dalla sua decisione e in attesa di vedere in TV “Rinascere”, il film dedicato alla sua vita dopo averne scritto un libro, Manuel Bortuzzo era stato beccato in compagnia della sua ex fidanzata.

Proprio Federica, alcuni giorni prima della rottura tra Manuel e Lulù, era stata beccata in compagnia di Kevin Bortuzzo, attraverso un video che ha fatto il giro della rete.

La ex fidanzata di Manuel è stata molto presente anche quando Bortuzzo si trovava ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip, tra lettere per il nuotatore e presenze in studio con lacrime ed emozioni a favore di camera.

E se Manuel ha ricominciato a seguire Federica, Lulù ha cliccato “like” a molti commenti positivi su Bortuzzo ricordando la loro bella storia d’amore.

