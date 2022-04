Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Selassiè è stato beccato con la ex fidanzata Federica – FOTO

Manuel Bortuzzo deve avere preso bene la rottura da Lulù Selassiè. Ed infatti, a poche ore di distanza dal comunicato stampa ufficiale, il nuotatore è stato beccato insieme alla sua ex fidanzata Federica.

Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù: beccato con la ex fidanzata

Proprio Federica era stata protagonista di un paio di puntate del Grande Fratello Vip, con tanto di lettera “motivazionale” per il suo ex fidanzato (che anche all’epoca sembrava aver gradito).

Nessuno punta il dito contro Manuel, ci mancherebbe. Fa semplicemente un po’ “strano” che, dopo una rottura difficile, sia stato subito beccato in compagnia della ex fidanzata, tutto qui.

Proprio in questi giorni, Kevin, fratello minore di Manuel, era in compagnia di Federica (e secondo la rete con il suo video prendeva pure in giro Lulù).

Non vogliamo esprimere giudizi e pareri affrettati e vi rimandiamo alle opinioni del popolo di Twitter (foto comprese).

Poverino oggi era super triste lui si vede proprio nella foto che lui è molto dispiaciuto. Nella foto giustamente pura casualità affianco a lui c’è una a caso (la ex ) Lulù quelli così meglio perderli fidati#fairylu pic.twitter.com/a2HhDCOu9v — (ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@lafrancyfra18) April 25, 2022