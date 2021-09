Manuel Bortuzzo non vuole dormire con Lulù? La sua reazione dopo una proposta di Aldo Montano – VIDEO

Proseguono i dubbi e le incertezze di Manuel Bortuzzo alle prese con la sua frequentazione altalenante con Lulù Selassiè, la sorella più piccola del terzetto attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Montano vuole dormire sul divano: la reazione di Manuel Bortuzzo

Aldo Montano tornerà ufficialmente nella Casa domani sera. Nel frattempo sta facendo la quarantena nella Love Boat ma riesce ugualmente ad interagire con il resto degli amici attraverso un vetro.

Proprio in queste ore ha proposto a Manuel di continuare a dormire con Lulù perché lui riposerà volentieri sul divano per lasciargli la giusta intimità di coppia.

La reazione di Bortuzzo non è tardata ad arrivare e il suo sguardo ha detto più di mille parole. Dopo aver fatto di “no” con la testa ha invitato l’amico a restare al suo fianco e tornare nel letto accanto a lui.

Questo suo atteggiamento continua a far mormorare la rete: Manuel sta cercando realmente di tagliare i ponti con Lulù ma non sa come farlo?

Ecco il nuovo VIDEO “incriminato”.