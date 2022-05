Manuel Bortuzzo, intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha “sponsorizzato” “Rinascere”, il film TV di prossima uscita su Rai1. Poi la domanda su Lulù Selassiè, dove ha risposto esattamente come se fosse il comunicato stampa che ha già pubblicato per l’Ansa.

L’amore è un tassello importantissimo nella vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro, con me c’era la mia ex, Martina, Lei è stata una coccola, l’attenzione in più. Al GF Vip ho conosciuto Lulù Selassiè ma adesso tra noi è finita per divergenze di vedute che non possono essere superate. Ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una parentesi bellissima, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale.