Manuel Bortuzzo parla con Montano della lettera dell’ex fidanzata

Manuel Bortuzzo ha commentato con Aldo Montano la lettera di Federica Pizzi, la sua ex fidanzata che ha deciso di fare arrivare la missiva all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Montano ha esordito parlando di Lulù e delle due ultime problematiche. Bortuzzo ha svelato di andarci con i piedi di piombo solamente perché la conosce ancora molto poco.

Spazio, poi, per la lettera di Federica:

Quanto vorrei quella lettera. E’ un bel ricordo… era talmente bello che abbiamo vissuto che appena abbiamo sentito che non andava più ci siamo fermati per avere per sempre un bel ricordo. E’ finita dopo tre mesi bellissimi e ci siamo presi per tempo ed infatti si vede.

Caro Manuel – o come ti ho sempre chiamato, Mateo – è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa: guardandoti bene da casa mi sembra che qualcosa stia cambiando in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, non vedo più le tue risate. Il ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa, dov’è finito? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te, il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori.