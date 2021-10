Manuel Bortuzzo sta soffrendo con una infezione nella Casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore, proprio per questo motivo, potrebbe essere costretto a lasciare il gioco nonostante le rassicurazioni del padre ieri sera chiacchierando con Casa Chi.

Manuel soffre di queste problematiche un paio di volte l’anno ma in questo periodo, a distanza di un mese, ha avuto questo fastidio in tre differenti occasioni.

Il nuotatore ha detto che l’ultima volta, il fastidio è stato talmente forte che si è dovuto operare e, proprio per non avere delle complicazioni importanti, oggi vedrà il medico prima della diretta del Grande Fratello Vip:

E’ un problema che persiste e non è normale che sia sempre uguale. E’ successo tre volte in un mese quando prima succedeva ogni sei, non è normale… l’ultima volta che l’ho avuto per così tanto mi sono dovuto operare.