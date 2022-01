Il padre di Manuel Bortuzzo, intervistato da FanPage, si è dimostrato molto preoccupato per le condizioni di salute del figlio, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip e non pagherà la penale

Come va? Malissimo. Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco.

Dietro l’abbandono di Manuel non ci sarebbero solamente i problemi di salute:

Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio. Adesso che non c’è più Aldo Montano, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarlo a prendere nella casa.

Secondo Franco Bortuzzo la colpa del malessere di Manuel non sarebbe da attribuire nemmeno agli scivoloni di Katia Ricciarelli:

Non è per quello… Manuel non penso sia neanche accorto della sua brutta frase. Sono proprio le dinamiche del gioco che non lo riguardano più.

Manuel, inoltre, non incorrerà in alcuna penale.