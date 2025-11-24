Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: ecco chi è lei

Manuel Bortuzzo sembra aver ritrovato la serenità accanto a una nuova compagna, Serena Padovano. A ufficializzare la relazione è stato proprio lui, condividendo sui social alcune foto che li ritraggono insieme e accompagnandole con una frase che suona come una vera e propria dichiarazione d’amore: «Sei arrivata nella mia vita in punta di piedi, ma hai lasciato un segno più forte di qualsiasi altra cosa».

Nel post pubblicato su Instagram, il nuotatore mostra momenti quotidiani vissuti insieme alla ragazza, immagini che fanno pensare a un legame nato da un po’ e diventato sempre più solido col passare del tempo. Per Bortuzzo non è la prima volta che la sua vita sentimentale attira l’attenzione del pubblico: dopo la conclusione non semplice della storia con Lulù Selassié, aveva iniziato a frequentare Costanza Di Stefano, relazione che gli aveva ridato stabilità per un periodo.

Intanto, sullo sfondo rimane la vicenda giudiziaria legata all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Continua infatti il processo per stalking nei confronti di Bortuzzo, iniziato dopo la loro separazione. La giovane, condannata in primo grado a un anno e otto mesi, ha fatto ricorso e si attende l’esito dell’Appello.

Chi è Serena Padovano

Ma chi è la nuova compagna del nuotatore? Serena Padovano non appartiene al mondo dello spettacolo. Dai suoi profili social si scopre che ha 24 anni, è nata a ottobre e ha recentemente conseguito la laurea in Farmacia all’Università Federico II di Napoli. Proviene da Angri, in provincia di Salerno, dove vive tuttora.

La storia con Manuel sembra essere iniziata con discrezione, ma dalle parole e dagli scatti condivisi appare già un rapporto importante e stabile nella vita dell’atleta.