Dopo il videomessaggio di Clarissa per Lulù e Jessica, il giovane Manuel Bortuzzo è entrato in crisi. Da pochissimo tra la secondogenita delle Selassiè e il nuotatore è riesplosa la passione ma la sorellina più piccola l’ha messa in guardia.

Manuel Bortuzzo in crisi dopo il messaggio di Clarissa: le scuse a Lulù

“Lulù forza, vai da sola, continua da sola!”, ha affermato Clarissa durante il videomessaggio ricevuto nella Casa del Grande Fratello Vip (tutti i vipponi, tranne Alex Belli, hanno ricevuto parole di incoraggiamento in vista del Natale).

“Mi dispiace”, ha affermato il nuotatore stringendo Lulù in un abbraccio. Secondo Bortuzzo all’esterno della Casa del GF Vip, forse, non è stato compreso esattamente quanto accaduto tra di loro nel corso di questi tre mesi.

La principessa, però, lo ha invitato a tranquillizzarsi dicendo che, viste le sue fragilità, i suoi familiari sono sempre molto preoccupati per lei in quanto hanno paura che possa ancora soffrire.

Nonostante queste incertezze, Lulù è sicura che sua mamma sarà felice di averla vista così spensierata e sorridente. “Abbiamo avuto momenti no, ma non è successo nulla di grave” aggiunge la Selassiè.

Manuel ribadisce di non avere alcuna intenzione di farla soffrire e, per tale ragione, spera che dall’esterno la loro storia non venga vista come qualcosa di finto.“Ci siamo trovati amore” ha concluso Lulù.

Il cambio di rotta di Bortuzzo vi sembra sincero oppure no?

