Manuel Bortuzzo cerca di rompere con Lulù? “Fuori non durerà a me non piace tanto essere toccato…”

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sta lentamente “frantumando”. Ieri sera la baby princess è stata l’argomento di discussione dell’intera Casa del Grande Fratello Vip.

Prima Francesca Cipriani ha parlato dei suoi presunti disturbi alimentari e poi la sorella maggiore Clarissa ha raccontato della violenza sessuale che avrebbe ricevuto ad appena 15 anni, minacciata da uno stalker con delle foto.

Lulù, nel frattempo, cercava di spodestare Aldo Montano dal suo letto per dormire al fianco di Manuel Bortuzzo che, timidamente, ha messo i puntini sulle “i”.

Manuel nell’ordine le ha confessato di non sentirsi il suo fidanzato, le ha precisato che secondo lui tra di loro fuori dal GF Vip non potrà mai andare, ha sottolineato che il loro rapporto è uguale a quello che ha con Aldo, gli ha rivelato che non gli piace essere coccolato e toccato ed ha confermato, ancora una volta, di voler dormire al fianco di Montano.

Più chiaro di così?

In ultimo, giusto per essere totalmente sincero, Bortuzzo le ha detto che non lo conosce affatto: come finirà la loro “storia”?

Lulù: “a me viene sempre voglia di toccarti, coccolarti”

Manuel: “a me non piace tanto”.

