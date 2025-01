Manuel Bortuzzo parla di Lulù Selassiè dopo la denuncia per stalking

Manuel Bortuzzo ha ritrovato il sorriso. È la stessa Silvia Toffanin che lo sottolinea mentre lo introduce come ospite nella puntata dell’11 gennaio di Verissimo. Il percorso del nuotatore è stato tortuoso: dall’incidente che gli ha stravolto la vita fino alla popolarità ottenuta al Grande Fratello, dove ha conosciuto Lulù Selassiè.

Le parole di Manuel Bortuzzo su Lulù Selassiè

Il rapporto tra i due, come è noto, è finito in tribunale. I due sono a processo perché lui l’ha accusata di stalking. Manuel Bortuzzo non ha mai nominato Lulu: “Per vicende legali non voglio parlarne”.

Nonostante questo affronta l’argomento in maniera generica, senza sottrarsi:

Non se ne può parlare però, quello che mi sento di dire, è il fatto che è ovvio che io sia dispiaciuto, sia stato male per tutto quel periodo e per tutta quella storia. Quando fai un percorso con una persona sogni il meglio e il bene e non vai mai a pensare queste cose. Ho una sensazione di sconfitta. A livello umano mi dispiace, non vuoi mai arrivare a questo ma si arriva a un punto della vita che certe decisioni vanno fatte e vanno prese. Bisogna vivere la propria vita per te stesso. Non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo nella mia vita, è una cosa che non ti auguri mai. Abbiamo perso da entrambe le parti. Ti passa la voglia di fare tante cose e se sei una persona sensibile, accusi tutto questo.

L’incidente che ha cambiato la vita di Manuel

“Sono passati cinque anni dall’incidente che mi ha stravolto la vita”. Nel febbraio 2019, fuori da un pub nella periferia sud di Roma, a causa di uno scambio di identità, il nuotatore fu vittima di una terribile sparatoria.

Quell’evento lo ha lasciato semi-paralizzato. Ne ha parlato così, spiegando che lui festeggia l’incidente che gli ha cambiato la vita e adesso ha anche un nuovo amore che lo fa stare bene dopo la fine della storia con Lulù:

Sono passati 5 anni dall’incidente che mi ha stravolto la vita. Mi inventerò qualcosa per festeggiare. Oggi sono innamorato. Ho conosciuto una bella persona che mi permette di divertirmi. Ora vivo la vita nel modo giusto. Abbiamo basato la relazione sulla sincerità totale. Un meccanismo naturale e automatico. Ci siamo riusciti perché se due persone si vogliono bene sanno rispettare gli spazi.

Il nuovo amore di Bortuzzo: ecco chi è Costanza

La nuova compagna si chiama Costanza:

Ha capito subito come starmi vicino. Se c’è una mattina che non mi va di stare in compagnia, lei mi capisce. Quando una persona ti vuole bene davvero, lei rispetta i tuoi spazi. Lei farà con me, io farò con lei.