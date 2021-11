“Che schifo”, Manuel Bortuzzo attacca Lulù Selassiè alle sue spalle (ma non è l’unico…) – VIDEO

Manuel Bortuzzo ha criticato aspramente (con tanto di “Che schifo” finale) Lulù Selassiè solo perché si è addormentata mentre vedeva La Turandot, opera che, successivamente, i concorrenti del GF Vip hanno messo in scena con tanto di bacio appassionato tra Alex Belli e Soleil Sorge.

“Che schifo”, Manuel Bortuzzo attacca Lulù Selassiè

Manuel chiacchierando con Davide, ha parlato di Lulù: “Mi ha detto: ‘Ma si vedeva che dormivo?’ Katia l’ha vista, certo! Era là che dormiva mentre guardava una cosa del genere… Dai, che schifo!”. Silvestri ha quindi concluso: “No comment… affari suoi!”.

“Che schifo” solamente perché si è addormentata mentre guardava un’opera lirica? Non è la visione di uno spettacolo teatrale per intero che ti renderà una brava persona degna di nota, riferite questa informazione a Bortuzzo per favore.

Ma questi tre che sparlano di Lulù perché si è addormentata durante la Turandot?! Addirittura Manuel che dice “che schifo” ma anche meno!! #gfvip pic.twitter.com/QkFuKVHvWD — quinsss10 (@quinsss100) November 27, 2021

Oppure per Manuel sarebbe dovuta rimanere sveglia nel rispetto di Katia Ricciarelli? Francamente anche qui avrei qualcosa da obiettare. Sono settimane che la cantante lirica “terrorizza” le più piccole della casa a colpi di “stai zitta” e “rincoglionit*”, quindi anche meno.

Per non farci mancare niente, anche Giucas Casella si è addormentato e, proprio la sua amica speciale, ha commentato: “Dorme? Testa di cazz*…”.

Ora voglio commenti, articoli, retweet anche di Katia che da della testa di cazzo a Giucas perchè dorme.

Ma questo ve lo siete perso perchè non l’ha detto Manuel, ovviamente..

Voglio anche il video pubblicato su gfvipvideo per non farci mancare niente #gfvip pic.twitter.com/LxJTkrilT1 — gf2021 (@gf20212021) November 28, 2021

Personalmente sono piena degli atteggiamenti di Katia Ricciarelli e la vorrei presto fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.