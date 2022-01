E’ un Manuel Bortuzzo estremamente innamorato e dolcissimo, quello uscito dal Grande Fratello Vip. Il suo primo pensiero social, dopo aver ripreso in mano il cellulare, era stato proprio per la sua Lulù. E nelle passate ore, l’ex nuotatore si è diretto proprio a casa della ragazza, come documentato in un breve video che sta facendo impazzire i fan della coppia.

Manuel ed il video a casa di Lulù

Due giorni fa, dopo essere uscito dalla spiatissima Casa di Cinecittà, Manuel aveva dedicato a Lulù Selassiè parole importantissime. Sui social, l’ultimo post ad oggi è proprio quello che lo immortala in uno dei momenti più intensi all’interno del GF Vip. Ecco quali erano state le sue parole per la giovane:

Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia.

Nelle passate ore, intanto, il ragazzo ha raggiunto casa della fidanzata ed ha ripreso il momento tenerissimo postandolo nelle sue Instagram Stories (il video in apertura):

Lulù ci penso io ad Alizèe direttamente da casa tua mentre ti guardiamo!

Manuel ha ripreso nel dettaglio un momento di coccole con la cagnolina di Lulù, sottolineando tutta la sua vicinanza, nonostante l’attuale distanza.

