Più passa il tempo e maggiore è la certezza che Manuel Bortuzzo sia stato quasi “obbligato” a lasciare Lulù Selassiè. La princess, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato altri retroscena.

Lulù ha ribadito di avere scoperto di essere stata lasciata da Manuel tramite il comunicato stampa freddo e distaccato che il nuotatore ha voluto affidare all’Ansa invece di guardare la sua ex fidanzata negli occhi:

L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo – e non dovevano perché siamo due ragazzi di vent’anni – noi ci siamo allontanati e ci siamo lasciati.

E’ stato Manuel a lasciarmi, non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: “Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?”. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore.