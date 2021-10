Manuel Bortuzzo stava per baciare Soleil Sorge al GF Vip: “Avevo la scusa…” – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di spensieratezza. E così, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo e Alex Belli hanno organizzato la corsa dei sacchi facendo impazzire il web.

Manuel Bortuzzo stava baciando Soleil Sorge: “Avevo la scusa…”

Tra una gara e l’altra, al termine la Sorge si è scherzosamente avvicinata a Bortuzzo simulando proprio i bacini di Lulù mentre era intento a dare consigli di look al buon Giucas Casella che deve tagliare un po’ i capelli.

Bortuzzo, vicinissimo al volto della Stasi, stava istintivamente per baciarla perché non si è accorto subito della sua presenza: “Mamma mia stavo per baciarla, mi è venuto istintivo… avevo la scusa”, ha esclamato scherzosamente.

Sul web, la clip è immediatamente diventata virale e qualcuno ha azzardato: “Vedi Sole e ti viene istintivo baciarla poi arriva Lulù e ti scansi?”.

Io invece credo che Manuel abbia scambiato proprio la Sorge per Lulù ed istintivamente stava per baciarla perché credeva fosse la Selassiè: voi cosa ne pensate?

Eh niente di manuel e soleil mi interesserà sempre #gfvip pic.twitter.com/QWks9wffFp — Roby (@__justrelaxok__) October 7, 2021

vivendo solo in funzione dell’amicizia tra soleil e manuel#gfvip — (@mammolaele12) October 7, 2021

Soleil che voleva solo sussurrare qualcosa a Manuel. Manuel che “mamma mia, stavo per baciarla….. AVEVO LA SCUSA”. Davide che se a ride.

Giucas che pensa ai capelli. ✨POETIC ✨CINEMA ✨ #gfvip pic.twitter.com/cxOwbeZF9x — BadgalVale (@badgalvale) October 7, 2021