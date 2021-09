Manuel Bortuzzo cerca di evitare i baci di Lulù Selassiè? Tra il nuotatore e la presunta principessa (che potrebbe non avere sangue blu) la storia procede in maniera molto particolare ed i gesti di lui non sono molto apprezzati dalla rete.

Manuel Bortuzzo evita i baci di Lulù Selassiè? Ecco i video “incriminati”

Manuel dopo i baci con Lulù si pulisce la bocca ed evita di baciarla perché “non posso togliere il trucco”, afferma così come si vede nei video che girano in rete in queste ore.

Questo atteggiamento fa venire il sospetto che il ragazzo non abbia poi tanta voglia di continuare ad approfondire la loro conoscenza.

Bortuzzo, secondo me, dovrebbe prendersi del tempo per riflettere e capire realmente da quali sentimenti sia mosso nei confronti di Lulù.

Questi atteggiamenti discontinui, infatti, potrebbero creare malintesi e ferite: voi cosa ne pensate?

Ecco i video “incriminati”.

Lei che si avvicina insistendo per baciarlo ❤️

Lui che cerca di spostarsi ma non riuscendo cede al bacio ❤️❤️❤️❤️

Lui che appena lei si gira si pulisce le labbra ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #GFvip pic.twitter.com/84wMwAWWmH — BagnoTrash (@bagnotrash) September 29, 2021