Manuel Bortuzzo e Aldo Montano sono tra i concorrenti uscenti del Grande Fratello Vip. Nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi questi due nomi sono stati confermati dall’autore del programma, aggiungendone anche uno.

Se io dovessi mettere una mano sul fuoco adesso inserirei anche Davide Silvestri che ha mostrato segni di cedimento ed ha detto di non divertirsi più e gli manca il suo lavoro da mastro birraio. – ha affermato l’autore del GF Vip – Pare anche Carmen Russo perché non vuole fare il Natale lontano dal marito e la figlia ma io non ci credo.

Proprio Davide Silvestri si è recentemente sfogato affermando di sentirsi “morto” e privo di stimoli:

Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un po’… mi spiace essere morto capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono…