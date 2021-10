A quanto pare nemmeno il “kiss freeze” del Grande Fratello Vip potrà avvicinare di nuovo Lulù Selassiè a Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, durante il gioco del bacio, ha preferito baciare l’amico Aldo Montano piuttosto che la sua “ex”.

Ainett si è avvicinata a Lulù domandando se fosse arrabbiata per il bacio che aveva dato a Manuel durante il “freeze”.

La princess ha risposto di no e poi si è sfogata con Sophie:

Cosa è successo? Niente… l’hanno fatto adesso il kiss freeze e quando sono stata con lui lì dentro due ore, no. Preferiscono evitare per non farmi stare male? Ma no, mi hanno chiamata apposta adesso.

E poi non posso star male perché è una cosa che rifarebbe da solo, davanti alla gente non lo fa perché tutti direbbero che ci siamo baciati. Quindi davanti la gente ha preferito baciare Aldo, tanto è l’amico suo e sti cazz* se baciava me era una cosa di cui parlare.

Gli avrebbero detto ‘ma l’hai baciata? Oddio ma come è stato? Hai provato qualcosa dopo tutto questo tempo che non vi baciavate?’. Lui non vuole tutta questa ansia addosso.