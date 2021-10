Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno parlato dopo la festa di ieri sera organizzata dal Grande Fratello Vip. Il nuotatore si è un po’ avvicinato a Sophie Codegoni e la principessa ci è rimasta male.

Oggi Lulù, dopo aver parlato con Sophie, ha voluto chiarire con Manuel che ha chiaramente alzato un muro nei suoi confronti ma non riesce ad essere sincero e onesto al 100%.

E’ palese che Bortuzzo non voglia continuare la frequentazione e le paure della giovane Selassiè, gelosa di Sophie, non potranno essere colmate in alcun modo.

La più piccola delle tre princess non sa gestire il loro rapporto, è vero. Ma devo anche ammettere che l’ambiguità di lui di certo non la sta aiutando.

Sintetizzando, il nuotatore sbuffando ha mostrato la volontà di chiudere senza – putroppo – essere mai diretto:

Inizia a non rompermi i coglion* per queste cose qua e lasciami in pace. Io sono così perché questa cosa non mi va e non mi fa stare sereno. Io ti rompo il cazz* se fai le cose con gli altri? Perché non me ne frega niente ma gelosa di cosa?

Fai quelle facce di merd* perché lo faccio con lei e non con te e allora? Lo faccio con chi voglio. Non sono qui per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla… Queste cose non mi toccano. Pensi che io a 22 anni mi perda in ste minchiate? Non mi conosci per niente.