Manuel Agnelli, ad un passo dalla nuova edizione di X Factor, risponde alle critiche di Morgan tra le pagine del Corriere della Sera: “Da quindici anni Morgan parla con una convinzione commovente di cose che conosce in maniera molto approssimativa”.

Manuel Agnelli risponde a Morgan: “Dovrebbe informarsi prima di aprire bocca”

Marco Castoldi intervistato da Rolling Stone ha accusato i giudici di X Factor di “non avere le palle di assumersi delle responsabilità di scelte vere, musicalmente parlando”.

Castoldi ha anche aggiunto:

Da quando me ne sono andato, sette edizioni fa, la sola novità sono stati i Maneskin ma se avessero ascoltato davvero i consigli di Agnelli non avrebbero vinto Sanremo e non sarebbero stati compresi internazionalmente all’Eurovision.

Manuel Agnelli ha prontamente replicato:

Lui ha fatto tantissime edizioni del vecchio X Factor, e ammesso che le cose andassero come dice lui, con me non è mai stato così. Nessuno mi ha mai detto cosa fare o dire, i pezzi li scelgo io. Se Morgan si fosse informato avrebbe visto che nel roster delle mie canzoni non c’erano cose fatte per la televisione, anzi. Lo stesso vale per gli altri, la trasmissione funziona così. Forse sarebbe meglio informarsi bene prima di aprire la bocca. Anche perché lui ha una capacità, un’eloquenza un’intelligenza tale per cui quando dice le cose è molto convincente. Però è meglio che queste cose le conosca.

Agnelli, sempre sull’argomento, intervistato da Blogo ha aggiunto: